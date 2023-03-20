В Новосибирске осудили директора и сотрудников реабилитационного центра, державших пациентов в заложниках. Фото: Мария НОВИКОВА

Директора реабилитационного центра «Национальный проект» и пятерых его подчиненных признали виновными в похищении алкоголиков и наркоманов, а также незаконном лишении их свободы. Приговор по резонансному делу 20 марта вынес Новосибирский областной суд.

В конце августа 2020 года следователи СК при силовой поддержке бойцов СОБРа нагрянули в ребцентр, расположенный в частном секторе Заельцовского района. Правоохранители заявили об освобождении нескольких десятков «насильно удерживаемых» пациентов. Эта история вылилась в громкое уголовное дело, пострадавшими признали 25 человек.

Судебный процесс стартовал в сентябре 2021. Сегодня судья огласила многостраничный приговор. Все осужденные отделались условными сроками (от 5 до 6 с половиной лет). Кроме того суд частично удовлетворил иски нескольких потерпевших о компенсации морального вреда.

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