В Новосибирской области выросли затраты на посевную до 1,6 миллиарда рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области выросли затраты на посевную до 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Основная доля в структуре затрат так же, как и в предыдущие годы, ложится на минеральные удобрения и средства защиты растений — 11, 3 миллиардов (68%), — пояснил на оперативном совещании в правительстве Евгений Лещенко.

Из расходов — собственные средства региона — 10, 2 миллиардов рублей, кредиты банка — 3, 9 миллиарда и 2 миллиарда рублей — господдержка.

Планируется, что в 2023 году общая посевная площадь составит более 2, 3 миллионов гектар. Из них доля зерновых культур составит 64%, а технических — 14, 8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber