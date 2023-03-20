В новосибирском аэропорту 12 человек не пустили на рейс в Таджикистан. Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Толмачево 12 человек не пустили на рейс по маршруту Новосибирск-Душанбе. Аргументировали отказ отсутствием свободных мест на борту самолета. Произошел инцидент в феврале 2023 года. Тогда в случившееся вмешалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве проверили, как авиакомпания «Сибирь», которой принадлежит самолет, соблюдает закон о защите прав пассажиров. В прокуратуре выявили нарушения. Теперь за случившееся ответит гендиректор авиакомпании.

– В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении за оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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