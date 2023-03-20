Новосибирские гэбээровцы рассказали, что чаще всего пытаются пронести воришки мимо кассы

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

За их совершение охранники задерживали мужчин, женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. Среди похищенного чаще всего встречались сыр и дезодоранты.

17 марта в 9.45 бойцами ГБР-73 в Ленинском районе Новосибирска за кражу куска сыра стоимостью около 200 рублей была задержана пожилая женщина. В присутствии охранников она оплатила стоимость похищенного и была отпущена.

В 12.34 в супермаркете «Пятерочка» на улице Планетной два куска сыра и два дезодоранта пытался похитить безработный новосибирец. Он был задержан бойцами ГБР-72 и передан полиции.

Спустя полчаса «гвардейцами» был задержан другой мужчина, пытавшийся украсть два дезодоранта стоимостью чуть более 500 рублей в магазине на улице Высоцкого. Его отпустили после того, как он рассчитался за украденное.

В этот же день в 17.21 в Заельцовском районе бойцами ГБР-77 был задержан молодой человек, пытавшийся украсть из магазина несколько кусков сыра стоимостью 760 рублей. Для того чтобы не ехать в полицию, ему тоже пришлось оплатить похищенное.

18 марта в 11.27 из другого магазина, также расположенного в Заельцовском районе, другой молодой человек похитил два дезодоранта-антиперспиранта, причинив торговому учреждению ущерб на сумму 520 рублей. Он был задержан бойцами ГБР-77 и отпущен после оплаты товара.

19 марта в 9.40 в супермаркете на улице Выборной в Октябрьском районе бойцами ГБР-76 был задержан и передан сотрудникам полиции мужчина, похитивший сыр и колбасу на общую сумму 800 рублей. А в 16.35 поймали мужчину, совершившего хищение сыра еще в феврале этого года и до этого дня остававшегося безнаказанным. Он тоже был передан полицейским.

Всего за прошедшие три дня сотрудниками АБ ГВАРДИЯ было пресечено 30 попыток хищения чужого имущества. Самый необычный похититель был задержан «гвардейцами» 18 марта в Центральном районе. В 20.37 за кражу двух упаковок мешков для мусора и двух бобин скотча бойцами ГБР-74 был задержан безработный мужчина, одетый в светлый женский пуховик и женскую песцовую шапку. Его отпустили после того, как он заплатил за украденные товары.