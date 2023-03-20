В Новосибирске произошел пожар на территории психбольницы на Красноводской

В Новосибирске сгорело здание для реабилитации пациентов психбольницы. Фото: Инцидент Новосибирск.

Утром в понедельник, 20 марта, в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар на территории психиатрической больницы на улице Красноводской, 36. Очевидцы поделились видео в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, сообщение о горении мусора внутри одноэтажного неэксплуатируемого здания поступило в 5:44.

– В течение 40 минут пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на предварительной площади 64 квадратных метра. Еще через 47 минут открытое горение ликвидировано, – уточнили в пресс-службе.

Мусор загорелся в бывшей лечебно-трудовой мастерской, где раньше пациенты проходили один из видов реабилитации. При пожаре никто не пострадал.

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