Командир вертолетной эскадрильи Юрий Оричак из Бердска погиб в зоне СВО

Юрий окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Фото: администрация Бердска

В зоне спецоперации на Украине погиб командир вертолетной эскадрильи, подполковник Юрий Оричак из Бердска. Об этом сообщили в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий родился 27 декабря 1977 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1994 году он вместе с семьей переехал в Бердск. Юрий ходил в местную школу № 3 «Пеликан».

Впоследствии окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков.

− Юрий Оричак участвовал в боевых действиях в Чечне и на территории Сирийской Арабской Республики. 24 февраля 2022 года был направлен в зону специальной операции, − рассказали в администрации Бердска.

Военнослужащий погиб, исполняя воинский долг. Представители администрации выразили искренние соболезнования родным и друзьям Юрия.

Церемония прощания состоится во вторник, 21 марта, с 12:00 до 13:00. Провожать героя в последний путь будут в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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