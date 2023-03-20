Авиасообщение между Пхукетом и Новосибирском задерживают почти на сутки

Самолеты из Пхукета в Новосибирск и обратно задерживаются почти на сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рейсы авиакомпании Azur Air из Пхукета в Новосибирск и обратно задерживаются почти на сутки. Информация появилась в расписании на сайте аэропорта Толмачево.

Взлет самолета, который должен был лететь из Новосибирска в Таиланд в ночь на 20 марта, перенесли на 23:40 понедельника.

При этом другой самолет из Таиланда должен был приземлиться в столице Сибири еще 19 марта в 23:00. Однако, по данным сервиса FlightAware, вылетел он 20 марта в 9:49.

На данный момент расчетное время прибытия пассажиров из Пхукета в Новосибирск – 17:20.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что более 300 пассажиров не могут улететь из Новосибирска в Сочи.

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