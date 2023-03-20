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НовостиОбщество20 марта 2023 5:02

«20 минут перетягивали, кто кого»: рыбак поймал в Оби под Новосибирском сазана весом в 7 кг

Рыбак выловил из Оби под Новосибирском сазана весом в 7 кг
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Рыбак выловил из Оби по Новосибирском сазана весом в 7 кг. Фото: предоставлено Юрием.

Рыбак выловил из Оби по Новосибирском сазана весом в 7 кг. Фото: предоставлено Юрием.

В Спирино под Новосибирском рыбак выловил крупного сазана. Вес рыбы, по его словам, 7 с лишним кг.

– Минут наверное двадцать перетягивали, кто кого. Пришлось потрудиться, – поделился с КП-Новосибирск рыбак Юрий.

По его словам, вытянуть сазана ему помогли другие рыбаки. Рыба зацепилась за живот возле хвоста.

Об улове мужчина рассказал в соцсетях. Комментаторы восхитились пойманной рыбой.

– Вот какой красавчик, – похвалили сазана рыбаки.

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