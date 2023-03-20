«20 минут перетягивали, кто кого»: рыбак поймал в Оби под Новосибирском сазана весом в 7 кг

Рыбак выловил из Оби по Новосибирском сазана весом в 7 кг. Фото: предоставлено Юрием.
В Спирино под Новосибирском рыбак выловил крупного сазана. Вес рыбы, по его словам, 7 с лишним кг.
– Минут наверное двадцать перетягивали, кто кого. Пришлось потрудиться, – поделился с КП-Новосибирск рыбак Юрий.
По его словам, вытянуть сазана ему помогли другие рыбаки. Рыба зацепилась за живот возле хвоста.
Об улове мужчина рассказал в соцсетях. Комментаторы восхитились пойманной рыбой.
– Вот какой красавчик, – похвалили сазана рыбаки.
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