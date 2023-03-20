«Торговая площадь» повысит эффективность работы благодаря участию в нацпроекте

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Повышать эффективность, ускорять производственные процессы и устранять узкие места при помощи бережливых технологий предприятию помогут эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

- За счет системного внедрения принципов бережливого производства, нам удается быть одними из лидеров отрасли в Новосибирской области и на территории Сибири. Поэтому участие в нацпроекте является для нас естественным этапом развития компании, позволяющим повысить собственную эффективность за счет внедрения современных методов управления операционной деятельностью, - отметил управляющий директор ООО «Самобранка» Денис Налепов.

Эксперты ФЦК совместно со специалистами компании проведут диагностику процессов клиентского обслуживания и основных этапов производства, чтобы выявить направления для улучшений и повышения удовлетворенности клиентов.

- На старте проекта мы исходим из того, что розничная сеть должна максимально соответствовать ожиданиям клиента в части ассортимента продукции и уровня предоставляемого сервиса, а это напрямую зависит от производственных возможностей. Поэтому улучшения затронут всю цепочку создания ценности от производства и упаковки товара до его размещения на продуктовом прилавке и момента совершения продажи, - комментирует старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Итогом совместной полугодовой работы станет создание «эталонного» магазина, принципы и критерии работы которого планируется использовать в магазинах всей розничной сети.