Глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области вновь отправился в зону СВО

Глава АИР Новосибирской области отправился в зону СВО с гуманитарным грузом. Фото: Александр Зырянов.

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов снова отправился в зону спецоперации с гуманитарным грузом. О ходе поездки на Донбасс глава АИР рассказывает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он лично проехал в зону проведения СВО через Ростов и Москву на бронированном микроавтобусе, забитом аптечками и другим гуманитарным грузом. Также бойцам доставили несколько автомобилей. Помощь передали конкретным воинским подразделениям, в которых много новосибирцев.

Гуманитарную помощь, в том числе квадрокоптеры, зарядные станции и антидронные ружья закупили на средства, собранные в рамках акции «Рябина». Кроме того, многие компании предоставили свою продукцию: мобильные бани, термобелье, шоколад.

– Многие переживают – спасибо, не переживайте, соблюдаем все меры безопасности, прислушиваясь к военным, – отметил Александр Зырянов, который сейчас уже возвращается обратно в Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как глава АИР региона ездил передавать бойцам гуманитарную помощь в октябре 2022 года.

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