Крылатую стелу установили на границе двух районов на въезде в Новосибирск

В Новосибирске на границе двух районов установили крылатую стелу. Фото: nsknews.info.
В Новосибирске на границе двух районов установили крылатую стелу. Знак поставили на остановке «Улица Зеленодолинская», на перекрестке с Гусинобродским шоссе. Об этом сообщают «Новосибирские Новости».
Со стороны Дзержинского района изображен взлетающий самолет, со стороны Октябрьского – раскрытая книга. Стела установлена на восточном въезде в Новосибирск, со стороны Кузбасса.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что общественные обсуждения по установке стелы длились с конца января по 13 февраля 2023 года.
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