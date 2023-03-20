Крылатую стелу установили на границе двух районов на въезде в Новосибирск

В Новосибирске на границе двух районов установили крылатую стелу. Фото: nsknews.info.

В Новосибирске на границе двух районов установили крылатую стелу. Знак поставили на остановке «Улица Зеленодолинская», на перекрестке с Гусинобродским шоссе. Об этом сообщают «Новосибирские Новости».

Со стороны Дзержинского района изображен взлетающий самолет, со стороны Октябрьского – раскрытая книга. Стела установлена на восточном въезде в Новосибирск, со стороны Кузбасса.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что общественные обсуждения по установке стелы длились с конца января по 13 февраля 2023 года.

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