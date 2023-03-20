Уралсиб Private Bank признан самым динамично развивающимся private банком в России

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Уралсиб Private Bank, специализированное подразделение по работе с крупным капиталом банка Уралсиб, стал лауреатом «Frank Private Banking Award 2022». Это профессиональная премия, которая проводится компанией Frank Research Group по итогам ежегодных исследований российского рынка private banking.

Награда была присуждена Уралсиб Private Bank в категории «Лучшая динамика развития в private banking». При определении победителя в этой номинации Frank Research Group учитывала результаты исследования рынка private banking за 2022 год по таким параметрам, как привлечение целевых клиентов и капитала, инвестиционного портфеля, а также работу команды персональных менеджеров.

На церемонии награждения, которая проходила в московском историческом особняке на Волхонке, на сцену от лица Уралсиб Private Bank поднялись руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями банка Уралсиб Анастасия Агафонова, а также начальник Управления частного капитала Анна Челышева.

В ходе последнего исследования рынка private banking, которое завершилось в феврале 2023 года, компания Frank Research Group проанализировала работу 16 российских банков. Были проведены экспертные интервью с руководителями подразделений private banking, с частными банкирами (персональными менеджерами), онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование, а также анализ тарифов на продукты и услуги private banking.

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