В Новосибирске сгорел пассажирский автобус № 189

В Новосибирске сгорел автобус. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Утром в понедельник, 20 марта, в Калининском районе Новосибирска сгорел пассажирский автобус № 189. ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило в 8:46. Первые пожарные прибыли в 8:50. За шесть минут автобус потушили. Когда ПАЗ загорелся, в салоне находились 10 человек. Они успели выбежать до приезда пожарных. Никто не пострадал.

ПАЗ выгорел утром 20 марта. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после нескольких операций умер пенсионер, которого сбил автомобиль Porshe на остановке под Новосибирском. При этом виновник ДТП всё ещё на свободе.

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