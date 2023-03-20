В Новосибирске парильщица в бане не поделила клиенток с коллегой-мужчиной

В Новосибирске парильщица устроила разборки в общественных банях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирской общественной бане парильщица не поделила посетительниц с коллегой-мужчиной. В баню пришла постоянная клиентка с дочерью и мамой. Она рассчитывала на комфортный отдых, но впечатление испортила одна из пармейстеров, о чем девушка рассказала на сайте отзывов Flump.

– Всегда при посещении просим, чтобы парили мужчины, они объективно парят лучше и профессиональнее, – считает девушка.

По словам клиентки, после процедуры к ней подошла пармейстер из женского отделения и начала выяснять, почему ее парил мужчина, ведь женщин парит только она. Девушка ответила, что ей так хочется.

– Когда начался коллективный пар, она громко, смотря в мою сторону, сообщила, что все заявки на индивидуальное парение и процедуры делаются только через нее, – рассказала автор отзыва.

Затем пармейстер еще раз подошла к столу и возмутилась, что маму клиентки тоже парит мужчина.

Кроме того, через пять дней после посещения бани девушке пришло сообщение, что администраторы забыли включить в счет чай стоимостью около 200 рублей, и эти деньги необходимо перевести на карту одному из сотрудников. Это стало последней каплей, и клиентка написала гневный отзыв.

– Мы непременно подробно изучим описанные Вами ситуации и примем меры для того, чтобы подобное никогда не повторилось, – ответили на замечания администраторы заведения.

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