«Это Сайлент Хилл»: новосибирцы не увидели дорог из-за мороза и метелей утром 20 марта

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Людмила Ожанская.

Утром в понедельник, 20 марта, Новосибирск сковали морозы под – 20 градусов. На трассах региона объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра передавали, что ночью по региону местами будет ухудшаться видимость до 1-2 километров.

В пресс-службе «Сибуправтодор» сообщили, что в Новосибирской области ветер на дорогах поднимется до 20 метров в секунду, ожидаются мокрый снег и метели. На дорогах снизится видимость, будет дуть сильный боковой ветер.

Дорог действительно почти не видно. Водитель такси Людмила Ожанская подтвердила КП-Новосибирск, что воздух перестал быть прозрачным.

– Сайлент Хилл на улице Георгия Колонды, – описала обстановку в Заельцовском районе Людмила Ожанская.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и скорость в связи с погодными условиями.

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