Морозным утром 20 марта Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 20 марта настроение новосибирцам испортили не только морозы в -19 градусов, но и жуткие пробки. Из-за гололеда город встал в семибалльных заторах. Рассказываем, где сегодня не проехать.

По данным «2ГИС», затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, проезду Энергетиков, улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по улицам Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Затор на улицах Блюхера, Новогодней, Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правобережье не проехать по Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова. Заторы на улицах Восход и Бориса Богаткова.

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