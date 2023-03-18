Вылет рейса «Сочи-Новосибирск» задержали до следующего дня. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вылет рейса «Сочи-Новосибирск» задержали до следующего дня. Самолет должен был приземлиться вечером 18 марта, однако его перенесли до следующего дня.

Как сообщает онлайн-табло «Толмачево», рейс S7 5104 авиакомпаний должен был приземлиться в 22:00, но время прилета изменили на 13:07 19 марта.

В авиакомпании S7 Airlines задержку рейса пока что не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что самолет «Новосибирск-Нижневартовск» не смог взлететь в аэропорту «Толмачево». Инцидент случился около 7 часов утра в субботу, 18 марта. Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине.

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