Дело о гибели семьи в ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском передали в СК

В ДТП выжил только 5-летний мальчик. Фото: ГУ МВД по НСО

Дело о гибели семьи в ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском передали в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По ходатайству СУ СК России по Новосибирской области уголовное дело по факту аварии передано из органов внутренних дел для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что трагедия произошла 9 марта. По сообщению ГИБДД, отец семейства за рулем «Хонды» не справился с управлением и столкнулась с «Тойотой» и рейсовым автобусом. Однако родственники погибших считают, что в ДТП виноват водитель «Тойоты», который пошел на обгон.

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