Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

Андрей Травников провел заседание, посвящённое итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провел заседание, посвящённое итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников провел заседание, где обсудили перспективы Новосибирской области в сфере проектирования инфраструктуры. Сейчас в регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному.

— Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы — и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов. И если в малых объектах мы ручном режиме справляемся, то при проектировании крупных объектов мы ощутили проблемы в полной мере, — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона дал команду создать проектное подразделение, которое будет привлекать своих проектировщиков, которые будут сопровождать крупные бюджетные стройки: как областные, так и федеральные.

Также губернатор поставил задачу пересоздать в 2023 году муниципальное предприятие, которое занималось бы проектированием транспортных объектов, в том числе — метро.

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