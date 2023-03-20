Новосибирец отсудил убытки за разбитый «Туарег», задержанный Интерполом за угон в Бельгии

Владелец восстановил и перепродал автомобиль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирец отсудил более 400 тысяч рублей ущерба за внедорожник, разбитый взломщиком на спецстоянке. В декабре 2021 года Центральный районный суд опубликовал решение по иску.

Новосибирец приобрел внедорожник «Фольксваген Туарег», но затем полиция задержала автомобиль по требованию Интерпола. Машина числилась угнанной в Бельгии, а следователи стали подозревать владельца в мошенничестве в значительном размере.

- Данный автомобиль был передан по акту приема-передачи под охрану ИДПС ОГИБДД России сотруднику автостоянки без повреждений. Следователем МВД было отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за отсутствием в действиях истца состава преступления. При получении автомобиля истец обнаружил, что автомобиль имеет множественные механические повреждения: разбито лобовое стекло, стекло передней двери слева, сломаны передние двери, задняя левая дверь и крыло имеют царапины, поврежден люк бензобака, повреждена приборная панель и рулевое колесо, – сообщается в решении Центрального районного суда.

Владелец авто насчитал ущерб почти в миллион рублей с учетом износа на сумму более 400 тысяч рублей. Повреждения возникли после проникновения на спецстоянку неустановленного лица и тайного хищения имущества из автомобилей, в том числе автомобиля истца. Эксперт рассчитал стоимость восстановительного ремонта почти в миллион рублей. При этом известно, что владелец частично восстановил «Туарег» и продал его за 5,4 млн рублей.

Затем экс-хозяин авто подал иск в суд к МВД, требуя компенсации убытков. Ведь восстановленный автомобиль он продал по меньшей стоимости.

- Суд полагает, что размер причиненных убытков подлежит определению путем разницы между стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учета износа и стоимостью реализации транспортного средства, что составит 441 600 рублей, – сообщается в решении Центрального районного суда.

Суд частично удовлетворил иск и возложил на МВД России требование выплатить 441 600 рублей, а также государственную пошлину. В требованиях о компенсации морального вреда и убытков в большем размере суд автовладельцу отказал.

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