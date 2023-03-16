В «Почте России» прокомментировали инцидент с задымившимся самолетом в Толмачево

В «Почте России» прокомментировали задымившиеся колеса у их самолета. Фото: Восточный МСУТ СКР

В «Почте России» прокомментировали задымившиеся колеса у их самолета. Напомним, инцидент случился в четверг, 16 марта в аэропорту Толмачево в Новосибирске. У борта задымились стойки шасси во время посадки. Как только диспетчер увидел, что из-под колес Су-204 идет дым, тут же сообщил об этом экипажу и вызвал пожарных.

— Почты на борту в момент задымления не было. Самолёт следовал по своему обычному маршруту за почтой в Китай с дозаправкой в Новосибирске. В ближайшие сутки он продолжит движение, — пояснили в пресс-службе почты.

Тем временем, следователи уже начали проверку по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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