«Начали возвращать деньги»: сотрудники пунктов выдачи Wildberries получили зарплату в Новосибирске

Новосибирские пункты выдачи не стали закрываться.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске пункты выдачи заказов Wildberries не стали закрываться из-за проблемы со штрафами. Сотрудники пункта выдачи на Советской рассказали, что происходит сейчас:
- Компания начала возвращать владелице точки деньги, списанные по штрафам за возврат товара. Нас, как сотрудников, никто не штрафовал, зарплату платят, – сообщила КП-Новосибирск сотрудница на условиях анонимности.
15 марта новосибирские предприниматели решили не участвовать в бойкоте и не закрывать пункты выдачи заказов. Они жаловались на огромные штрафы за возврат товаров и бракованные поступления со складов, отчего работали себе в убыток.
В Москве, Екатеринбурге, Кемерово, Барнауле и других городах России владельцы закрывали пункты выдачи заказов в знак протеста, несмотря на прописанные в договоре штрафы и санкции. Компания Wildberries обещала прекратить работу с бунтарями, а прокуратура Московской области организовала проверку соблюдения трудовых прав.
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