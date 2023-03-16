В Новосибирске вынесли приговор цыгану, жестоко убившему беременную девушку 36 лет назад

В Новосибирске вынесли приговор за убийство в 1987 году. Фото: Мария НОВИКОВА

В четверг, 16 марта, Дзержинский районный суд поставил точку в деле об убийстве 36-летней давности.

Заезжий цыган Костя Оглы (тогда ему был всего 21 год) летом 1987-го в Новосибирске познакомился с 25-летней девушкой в ресторане. После закрытия питейного заведения пара решила уединиться в заброшенном доме на улице Почтовый лог.

Внезапно мужчина обнаружил пропажу двух тысяч рублей и обвинил в случившемся свою новую знакомую. Завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник буквально искромсал потерпевшую. Он нанес ей 75 ударов ножом. Ранее следователи предполагали, что ранений было 130. При вскрытии оказалось, что жертва была беременна.

На следующий день Оглы покинул столицу Сибири и все эти годы жил в Поволжье. Задержали его случайно, когда он пошел менять паспорт.

Приговор за совершение преступления, предусмотренного п.г ст.102 УК РСФСР (убийство с особой жестокостью) – 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный, с учетом состояния его здоровья, будет в колонии общего режима. Решение Фемиды фигурант слушал посредством ВКС из лечебно-исправительного учреждения, куда его госпитализировали несколько недель назад.

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