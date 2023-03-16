Новосибирцы хранят на вкладах в среднем около 1,2 млн рублей

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Наибольшей популярностью в Сибири – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются у жителей Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей. Эти же регионы составляют топ-3 и по количеству открытых накопительных счетов.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится половина вкладов. Пятую часть средств разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, еще 16% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают 11% от общего объема. При этом наибольшими суммами располагают представители мужского пола - они разместили 60% средств. Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, они составляют примерно половину от общего количества новых депозитов.

Держать сбережения «под рукой» на накопительных счетах предпочитают женщины: сибирячки открыли 54% счетов-копилок, на остаток средств на них приходится более половины портфеля.

Средний размер депозита жителя Сибири составил 1,4 млн рублей. На накопительных счетах сибиряки в среднем хранят порядка 82 тысяч рублей.

Новосибирцы хранят на рублевых вкладах в среднем около 1,2 млн рублей. Женщины открыли 60% вкладов, при этом мужчинам принадлежит 52% всего объема депозитов. Накопительным счетам, которыми можно более гибко управлять, дамы отдают предпочтение чаще (55% счетов), но держат на них меньше средств, по сравнению с мужчинами.

- Наша аналитика показывает, что новосибирцы грамотно подходят к формированию накоплений, предпочитая размещать на срочный вклад более крупные суммы, а для непредвиденных расходов использовать накопительные счета, средства с которых можно снимать без потери процентов. По сравнению с 2021 годом, количество открытых вкладов в ВТБ Новосибирской области увеличилось почти в 2 раза, интерес к накопительным счетам вырос на 30%. Более половины депозитов принадлежат вкладчикам старше 60 лет, эта возрастная категория разместила на них 48% средств, – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.