«Еле смогла встать»: в Новосибирске пенсионерка поскользнулась на подходе к 1 поликлинике

69-летняя пенсионерка поскользнулась на подходе к 1 поликлинике. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 69-летняя пенсионерка поскользнулась на подходе к 1 поликлинике на улице Лермонтова, 38. Женщина с мужем приехала в город из Бердска, чтобы показаться местным врачам. Однако путь до медучреждения оказался непростым.

— Доехать до поликлиники нам удалось, кое-как не сев на «брюхо», так как дорога на подъезде с глубокой колеёй и абсолютно не прочищена, — рассказал сайту «Свидетель» 71-летний супруг жещины. — Припарковаться было негде, потому пришлось «выгружаться» прямо на покрытой льдом дороге. Выбираясь из машины, супруга поскользнулась и упала прямо на лёд. Благо пока последствий от падения нет. Но поднимать её оказалось делом весьма затруднительным. Ноги не слушаются, упереться не на что, в общем, если бы на месте не оказался молодой неравнодушный автомобилист, то вдвоём мы вряд ли справились с возникшей у нас бедой.

Преодолевать путь до поликлиники по 10-метровой ледяной горке с большой осторожностью и держась друг за друга.

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