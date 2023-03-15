20 тысяч за Белку: в Новосибирске разыскивают собаку, сбежавшую после операции

Белку ищут с 14 марта. Фото: предоставлено Жанной

В Новосибирске волонтеры разыскивают собаку, сбежавшую с передержки после операции. Тем, кто найдет Белку, предлагается вознаграждение в 20 тысяч рублей. Ищут ее с 14 марта. Последний раз собаку видели в районе 3-го Камышинского переулка в тот же день.

К волонтеру Жанне собака попала 24 февраля. Девушка возвращалась домой, когда увидела у мусорных баков Белку. Мимо Жанна пройти не смогла и решила ее забрать. После в ветклинике выяснилось, что собака серьезно больна и ей необходима дорогостоящая операция. Причем врачи не давали никаких гарантий, что Белка выживет.

— В ней обнаружили медицинскую салфетку, при стерилизации какие-то ветеринары оставили ее в животе. Из-за этой салфетки начался серьезный воспалительный процесс, у Белки постепенно отказывали органы. Но мы ее спасли! — рассказала КП-Новосибирск Жанна.

После реабилитации в стационаре для Белки начали искать временную передержку. У себя Жанна оставить ее не могла из-за собственной собаки и кошки. Через знакомых нашла пожилую женщину, готовую присмотреть за Белкой, пока для нее не найдут новых хозяев, но собака сбежала.

— На передержке она меньше суток пробыла. 13 мы ее отдали вечером, а 14 марта в 10 утром она сбежала. Причем мне об этом сказали только в обед. По какой причине она сбежала мне так и толком не объяснили, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Жанна. — Сначала эта женщина сказала, что к ней друг пришел, открыл калитку, и белка выскочила. Потом призналась, что соврала, и Белка на самом деле через забор перепрыгнула и убежала.

Жанна уверена, что история с забором тоже ложь. Девушка считает, что Белка физически не смогла бы перепрыгнуть забор. Ей совсем недавно сделали операцию, собака еле ходила и ей бы не хватило сил на прыжок. Девушка предполагает самое страшное, что Белки уже нет в живых. По ее словам, у той женщины на цепной передержке было 10-15 собак. Жанна переживает, что Белка могла к ним случайно забежать и ее могли загрызть.

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