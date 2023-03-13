В Новосибирске после аварии перевернулась иномарка с женщиной и 10-летним ребёнком

Водитель и 10-летняя пассажирка попали в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на проспекте Строителей иномарка врезалась в сугроб и опрокинулась. В ДТП пострадал водитель и 10-летняя пассажирка. Произошла авария 13 марта.

— 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда HR-V» двигалась по Бердскому шоссе в сторону проспекта Строителей. В пути следования сибирячка не справилась с управлением, наехала на снежный вал и опрокинулась, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В ДТП пострадала водитель иномарки и ее 10-летняя пассажирка. Обоих с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер