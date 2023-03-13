В Новосибирске коммунальщики начали готовиться к паводку

Коммунальщики готовятся к паводку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске начали готовиться к паводку. Коммунальщики открывают ливневки и дождеприемники.
— Реализуется план по противопаводковым мероприятиям. С территории города за неделю вывезено 98 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. Мы приступили к расконсервации, открытию ливневых канализаций. Открываем дождеприемники, чтобы вода уходила, не накапливалась, — сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в понедельник, 13 марта.
Напомним, в прошлом году паводок начался раньше времени из-за теплого апреля. В некоторых районах сильно разлились реки, затопив поселки и дороги. Всего за первую неделю апреля подтопило 57 трасс.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер