В Новосибирске коммунальщики начали готовиться к паводку

Коммунальщики готовятся к паводку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали готовиться к паводку. Коммунальщики открывают ливневки и дождеприемники.

— Реализуется план по противопаводковым мероприятиям. С территории города за неделю вывезено 98 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. Мы приступили к расконсервации, открытию ливневых канализаций. Открываем дождеприемники, чтобы вода уходила, не накапливалась, — сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в понедельник, 13 марта.

Напомним, в прошлом году паводок начался раньше времени из-за теплого апреля. В некоторых районах сильно разлились реки, затопив поселки и дороги. Всего за первую неделю апреля подтопило 57 трасс.

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