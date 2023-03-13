Познакомились в интернете: в Новосибирске 25-летний парень зарезал 51-летнюю женщину в ее квартире

Новосибирцу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске задержали 25-летнего парня, который убил 51-летнюю знакомую в ее квартире. Подробности дела раскрыли в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Убийство произошло 8 марта 2023 года. Выяснилось, что обвиняемый и потерпевшая познакомились накануне в одном из приложений для знакомств. Ночью 8 марта молодой человек пришел в гости к женщине.

− В ходе общения друг с другом между новыми знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес множественные удары в область жизненно-важных органов женщине и скрылся с места происшествия, − рассказали в Следкоме.

От полученных ран женщина скончалась. Ее тело обнаружили 9 марта. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Новосибирцу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Кстати, ранее он уже был судим за угон, кражу и разбой, рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Также в ведомстве добавили, что в момент задержания парень находился у знакомой в Ленинском районе. Постоянного места проживания у него не было.

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