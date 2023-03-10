Опубликован проект постановления о весеннем призыве в Новосибирской области

Комиссии заработают с 1 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирской области опубликовали проект постановления о весеннем призыве в Новосибирской области. Документ появился на сайте электронной демократии.

Согласно постановлению, медкомиссии начнут работу с 1 апреля, однако точная дата сроков призыва не указана. В прошлом году он также начался с 1 апреля и продлился до 15 июня. На срочную службу призвали около 2 тысяч человек.

Напомним, что в прошлом году осенний призыв начался на месяц позже обычного – с 1 ноября. Однако увольнения срочников перенос даты не коснулся. Службу они покинули 1 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер