Сидит на голове у взрослых: в Новосибирском зоопарке показали любопытного крошку-лемура, изучающего вольер

В Новосибирске крошка-лемур катается на голове у старших и изучает вольер. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирском зоопарке у лемуров родился малыш. Он немного подрос и проявляет любопытство к окружающему миру. Кроха еще не самостоятельный. Поэтому изучать мир ему помогают взрослые.

Видео с умилительным малышом показала постоянная посетительница зоопарка, блогер Анна Новикова. На кадрах крошка-лемур катается на взрослых и с жадностью рассматривает вольер. Он буквально взбирается на голову старшим сородичам, чтобы лучше все разглядеть.

Взрослые лемуры, судя по всему, не против шалостей крохи. Они спокойно выносят шалости крохи и катают его на себе.

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