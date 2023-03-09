Умерла Елена Пархоменко – начальник градостроительного отдела в Бердске

В Бердске умерла начальник градостроительного отдела Елена Пархоменко. Фото: администрация Бердск.

В Бердске на 61 году жизни умерла начальник отдела градостроительства управления градостроительства администрации города Елена Пархоменко. Она скоропостижно скончалась 6 марта,сообщили в администрации.

В мэрии Бердска Елена Владимировна проработала более 22 лет. Известно, что на благо города она трудилась до последних дней. Коллеги ценили ее отзывчивость, доброту и понимание. Они отмечают, что Елена Владимировна была прекрасной супругой, мамой и бабушкой. Причину смерти в администрации не уточнили.

Простятся с Еленой Владимировной 10 марта в Храме в честь Богоявления Господня, на улице Боровой, 111. Церемония прощания пройдет с 11:00 до 12:00.

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