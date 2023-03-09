В Новосибирске движение грузовиков ограничат с 10 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с 10 апреля ограничат движение грузовых автомобилей. Действовать ограничения будут до 21 мая 2023 года включительно. Они затронут большегрузы, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Об этом сообщили в мэрии города.

По нескольким улицам в Новосибирске грузовикам передвигаться будет можно. Речь идет о Петухова, Хилокской, Ватутина, улице Мира, Большевистской улице. Также большегрузы смогут ездить по Бугринскому мосту, Советскому шоссе, Бердскому и Старому шоссе.

Также фурам запретят ездить по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Ограничения введут, чтобы не допустить разрушения дорог в весенний период.

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