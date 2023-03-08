«Желаю солнечного настроения и гармонии»: мэр Новосибирска Локоть поздравил женщин с 8 Марта

Мэр поздравил жительниц Новосибирска с 8 Марта. Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 8 марта поздравил сибирячек с Международным женским днем. Он отметил, женщины – нравственная опора общества, его душа и источник вдохновения.

— Сегодня, в непростое для нашей страны время, вы даете нам силы для преодоления трудностей, достижения намеченных целей. Спасибо за поддержку, нежность, мудрость и заботу. Желаю вам солнечного настроения, гармонии, счастья и крепкого здоровья, — поздравил глава города.

Мэр пожелал, чтобы эта весна принесла в жизнь каждой женщины самые теплые и добрые перемены и исполнила самые сокровенные желания.

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