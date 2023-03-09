В Новосибирске инвесторы обсудят сценарии развития российской экономики

Фото: Предоставлено «Открытие Инвестиции»

В 2023 году российскую экономическую повестку по-прежнему формируют геополитические факторы и давление санкций. Насколько серьезно санкции влияют на российскую экономику и насколько успешным оказывается противостояние российских компаний? Как быть инвестору - во что вкладываться? Какие перспективы видят эксперты? В открытой дискуссии частные инвесторы обсудят с журналистом, теле- и радиоведущим, экономическим обозревателем, политологом и писателем Игорем Виттелем самые актуальные вопросы:

• Макровзгляд: мир без российских энергоносителей - возможно ли это?

• Российская экономика в 2023 году: реальность и прогнозы

• Федеральный бюджет: вызовы текущего года

• Российский фондовый рынок: возможности или ограничения для инвестора?

В конференции примет участие инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Михаил Крутиков, который познакомит гостей с наиболее перспективными стратегиями на 2023 год и порекомендует оптимальную тактику поведения инвестора.

- Уверены, что новосибирские инвесторы не упустят уникальную возможность пообщаться с одним из ведущих экспертов страны, узнать точку зрения профессионалов на происходящее в мире, а также получить практические рекомендации по тактике и стратегии инвестирования. Мы видим огромный интерес к таким встречам со стороны самой широкой аудитории и планируем регулярно проводить подобные мероприятия, - говорит Иван Штопель, директор филиала «Открытие Инвестиции».

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.

Конференция состоится 16 марта 2023 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, Grand Autograph Hotel. Регистрация гостей в 18.00.