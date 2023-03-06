Экс-мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом

Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд. О нем стало известно 6 марта 2023 года.
Сейчас на предприятии ввели конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Назначен также временный управляющий компании — он будет заниматься долгами.
Напомним, «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора 10 февраля. Основанием для этого стало отсутствие банковской гарантии: компания не предоставила ее в министерство ЖКХ.
Сейчас вывозом мусора в регионе занимается МУП «САХ».
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