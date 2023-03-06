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НовостиОбщество6 марта 2023 11:37

Экс-мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом

Такое решение принял Арбитражный суд
Галина СИМОНОВА
Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом.

Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд. О нем стало известно 6 марта 2023 года.

Сейчас на предприятии ввели конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Назначен также временный управляющий компании — он будет заниматься долгами.

Напомним, «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора 10 февраля. Основанием для этого стало отсутствие банковской гарантии: компания не предоставила ее в министерство ЖКХ.

Сейчас вывозом мусора в регионе занимается МУП «САХ».

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