Экс-мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом

Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший мусорный регоператор Новосибирской области «Экология Новосибирск» признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд. О нем стало известно 6 марта 2023 года.

Сейчас на предприятии ввели конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Назначен также временный управляющий компании — он будет заниматься долгами.

Напомним, «Экологию Новосибирск» лишили статуса регоператора 10 февраля. Основанием для этого стало отсутствие банковской гарантии: компания не предоставила ее в министерство ЖКХ.

Сейчас вывозом мусора в регионе занимается МУП «САХ».

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