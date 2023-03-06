В Новосибирске десятки школ проверили после сообщений о минировании

Информация о заложенных в школах взрывных устройствах поступила днем 1 марта.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске проверили 36 школ после того, как неизвестные сообщили о минировании учебных заведений. Об этом сообщили на оперативном совещании в понедельник, 6 марта.
Информация о заложенных взрывных устройствах поступила днем 1 марта. Оперативники прочесали территории школ в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах.
− Проверку закончили в 22:30, взрывных устройств не обнаружено, − сообщил заммэра Новосибирска Борис Буреев.
То есть сообщения оказались ложными.
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