В Новосибирске десятки школ проверили после сообщений о минировании

Информация о заложенных в школах взрывных устройствах поступила днем 1 марта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске проверили 36 школ после того, как неизвестные сообщили о минировании учебных заведений. Об этом сообщили на оперативном совещании в понедельник, 6 марта.

Информация о заложенных взрывных устройствах поступила днем 1 марта. Оперативники прочесали территории школ в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах.

− Проверку закончили в 22:30, взрывных устройств не обнаружено, − сообщил заммэра Новосибирска Борис Буреев.

То есть сообщения оказались ложными.

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