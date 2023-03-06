Подрядчик нового ЛДС арестован в Новосибирске за хищение 100 миллионов рублей

В Новосибирске возбудили дело о хищении более 100 миллионов рублей при строительстве нового ЛДС. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске одного из подрядчиков нового ЛДС отправили в СИЗО до 27 апреля по статье о мошенничестве. Судебное заседание прошло в Октябрьском районном суде.

Гендиректора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича задержали в Москве и этапировали в Новосибирск. По данным следствия, подрядчик похитил 104 миллиона рублей, выделенные на строительство арены.

Напомним, в конце 2022 года в Новосибирске достроили новую ледовую арену. Однако из-за сложностей с документацией открытие могут отложить на полгода.

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