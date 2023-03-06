В Новосибирске на неделе с 6 по 12 марта ожидаются метели и сильный гололёд

В Новосибирск придут температурные качели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске опубликован прогноз на неделю. С 6 по 12 марта в городе ожидаются обильные осадки в виде снега и гололедица.

В Западно-Сибирском гидрометцентре предупредили о сильном гололеде на дорогах в понедельник, 6 марта. На трассах будет скользко всю неделю, также ожидается мокрый снег с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Как сообщают синоптики Gismeteo, в праздничную среду, 8 марта, в городе выпадет больше 12 миллиметров осадков – этот день будет самым снежным.

По данным «Яндекс Погоды», 7 и 8 марта в Новосибирске ожидается потепление от 0 до + 2 градусов. Небольшие температурные качели ждут горожан: до выходных столбик термометра уйдет в минус, зато в субботу и воскресенье погода порадует новосибирцев небольшим потеплением.

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