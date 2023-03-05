«Ни помыться, ни сварить еду»: жители поселка Горный в Новосибирской области три дня сидят без воды

Жительница поселка Горный в Тогучинском районе пожаловалась на отсутствие воды в их населенном пункте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница поселка Горный в Тогучинском районе пожаловалась на отсутствие воды в их населенном пункте. О проблеме она рассказала КП-Новосибирск.

− Половина поселка три дня уже без какой-либо воды. В понедельник взрослым на работу, детям в школу. Ни помыться нормально, ни сварить еду, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск сибирячка.

Женщина добавила, что ответственные лица не спешат решать проблему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber