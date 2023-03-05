«Ни помыться, ни сварить еду»: жители поселка Горный в Новосибирской области три дня сидят без воды

Жительница поселка Горный в Тогучинском районе пожаловалась на отсутствие воды в их населенном пункте.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жительница поселка Горный в Тогучинском районе пожаловалась на отсутствие воды в их населенном пункте. О проблеме она рассказала КП-Новосибирск.
− Половина поселка три дня уже без какой-либо воды. В понедельник взрослым на работу, детям в школу. Ни помыться нормально, ни сварить еду, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск сибирячка.
Женщина добавила, что ответственные лица не спешат решать проблему.
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