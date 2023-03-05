Под Новосибирском фура съехала в кювет и опрокинулась

В Коченево Новосибирской области большегруз улетел в кювет и опрокинулся.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Коченево Новосибирской области большегруз улетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
В ДТП попал водитель КамАЗа. Из-за чего машина оказалась в кювете – неизвестно.
− Информации о пострадавших не поступало, − говорится в публикации.
В комментариях пользователи Сети призвали водителей быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.
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