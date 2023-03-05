Новосибирские полицейские задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в содержании наркопритона

Женщина предоставляла свое жилье любителям запрещенных веществ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области полицейские задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в содержании наркопритона. Место для употребления запрещенных веществ сибирячка организовала в своем доме.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 33-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Они находились в состоянии наркотического опьянения.

− Полицейские установили, что задержанные употребили наркотики по месту жительства 39-летней жительницы поселка Двуречье Новосибирского района, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Оказалось, что хозяйка предоставляла свое жилье любителям запрещенных веществ. Взамен она просила приносить ей алкоголь и сигареты.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ – «Организация или содержание притонов». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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