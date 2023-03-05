В Ордынском районе Новосибирской области похоронили двух военнослужащих, погибших на СВО

В Ордынском районе Новосибирской области простились с мобилизованными Андреем Сараевым (слева) и Леонидом Глинским. Фото: https://vk.com/ordynskiy_nso

В Ордынском районе Новосибирской области простились с двумя мобилизованными – Андреем Сараевым и Леонидом Глинским. Военнослужащие погибли в зоне спецоперации на Украине.

Как сообщили в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте», траурные церемонии состоялись в субботу, 4 марта.

Сержант Андрей Сараев погиб 6 февраля, ему было 34 года. Участника спецоперации проводили в последний путь в деревне Малоирменка.

24-летнего рядового Леонида Глинского не стало 13 февраля. С мобилизованным простились в деревне Верх-Чик.

− Оба военнослужащих были призваны по мобилизации 25 сентября 2022 года. Глава Ордынского района Олег Орел, администрация района выражают соболезнования семьям погибших бойцов, − говорится в публикации.

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