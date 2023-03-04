В Новосибирске экстренно эвакуировали тысячу посетителей из СТЦ «Мега» после короткого замыкания

Из торгового центра эвакуировали тысячу посетителей. Фото: "АСТ-54".

Вечером 4 марта посетителей срочно эвакуировали из СТЦ «Мега» в Кировском районе. Внутри сработала сигнализация.

— В 20.45 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что администрация центра провела эвакуацию посетителей, около 1000 человек. В подсобном помещении магазина на первом этаже произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

После этого посетителей снова начали пускать внутрь.

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