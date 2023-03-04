Еще не дорос: щенок кустарниковых собак из Новосибирского зоопарка побоялся купаться в бассейне

Щенок боится плавать.
Фото: Анна НОВИКОВА
Щенок кустарниковых собак из Новосибирска зоопарка умилил посетителей. Малыш очень хотел поплавать, но пристальное внимание папарацци мешало ему сделать первые шаги в воду.
Впрочем, может быть, его пугала глубина бассейна. Для верности он несколько раз понюхал воду, уже готовясь нырнуть. А потом несколько раз побродил вдоль водоема, но все-таки не решился сделать первый заплыв. Нужно набраться еще немного смелости. Впрочем, он еще может дать фору. когда подрастет. Ведь кустарниковые собаки, в отличие от своих сородичей, отличные пловцы!
Кстати, капибары из зоопарка нашли достойную альтернативу бассейну. Они решили принять ванну в собственных поилках.
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