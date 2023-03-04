Еще не дорос: щенок кустарниковых собак из Новосибирского зоопарка побоялся купаться в бассейне

Щенок боится плавать. Фото: Анна НОВИКОВА

Щенок кустарниковых собак из Новосибирска зоопарка умилил посетителей. Малыш очень хотел поплавать, но пристальное внимание папарацци мешало ему сделать первые шаги в воду.

Впрочем, может быть, его пугала глубина бассейна. Для верности он несколько раз понюхал воду, уже готовясь нырнуть. А потом несколько раз побродил вдоль водоема, но все-таки не решился сделать первый заплыв. Нужно набраться еще немного смелости. Впрочем, он еще может дать фору. когда подрастет. Ведь кустарниковые собаки, в отличие от своих сородичей, отличные пловцы!

Кстати, капибары из зоопарка нашли достойную альтернативу бассейну. Они решили принять ванну в собственных поилках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень удобно: капибары из Новосибирского зоопарка решили искупаться в поилках вместо бассейна

Капибары из Новосибирского зоопарка решили искупаться в поилках вместо бассейна (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер