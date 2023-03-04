Новосибирский областной суд отметил 100-летний юбилей

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и губернатор региона Андрей Травников поздравили сотрудников структуры. Фото: Правительство НСО.

Новосибирский областной суд отметил свой вековой юбилей. На торжестве присутствовали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Хочу поблагодарить за добросовестную работу, за защиту интересов жителей Новосибирской области и интересов государства на разных этапах нашей истории, сказал Андрей Травников.

Работникам судов вручили почетные грамоты и благодарственные письма органов законодательной и исполнительной власти Новосибирской области и города Новосибирска.

Новосибирский областной суд начал работать как Новониколаевский губернский суд 21 января 1923 года, в его штате работали 65 человек. С 20 октября 1937 года он действует под нынешним названием. Сегодня в штатном расписании – 81 судья и 173 работника аппарата, всего 254 человека.

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