ХК«Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» во втором матче серии плей-офф КХЛ

«Сибирь» забила только один гол в ворота соперника. Фото: vk.com/hcsibir

4 марта омский «Авангард» победил новосибирскую команду ХК «Сибирь». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу омичей.

Первую шайбу забил в первом периоде Зият Пайгин. Позже, в начале второго периода, «Сибирь» сравняла счет: шайбу в ворота противника забил Александр Шаров.

Но на 33-й минуте «Авангард» снова атаковал ворота новосибирцев, спустя три минуты — еще один гол. Победу выхватила омская команда, забив последнюю, четвертую шайбу в третьем периоде.

Это уже вторая игра плей-офф, которую проигрывает «Сибирь». Но еще есть возможность отыграться: следующий матч серии состоится 6 марта в Новосибирске.

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