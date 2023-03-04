В Бердске прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан»

В Бердске задержали подростков - им было около 13-18 лет. Фото: соцсети.

4 марта в бердском торговом центре «Астор» задержали толпу подростков из «ЧВК Редан».

— Были задержания молодых людей возраста примерно от 13 до 18 лет. Много человек, были и парни, и девушки. Это произошло где-то от 15.20 до 17.10. Приезжали три автобуса, «ГАЗель» и патрульные машины, — рассказала КП-Новосибирск администратор торгового центра.

В ГУ МВД на данный момент не прокомментировали случившееся.

Напомним, ранее полицейские задерживали группу в новосибирском ТЦ «Галерея». Никакой военной компанией они не являются, а назвались так в честь преступного клана из манги и аниме Hunter x Hunter. Их символ — паук.

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