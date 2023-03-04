Толпа новосибирцев в центре города вышла на пикет против мусорных полигонов

Жильцы области опасаются, что мусорная свалка поставит под угрозу их здоровье. Фото: Олег АДАМОВИЧ

4 марта около сотни человек вышли в центр Новосибирск на пикет против мусорных полигонов возле театра «Глобус». Они считают, что выбранные территории, участки в Верх-Туле и селе Плотниково, будут расположены слишком близко к жилым домам и навредят экологии.

Экоактивисты писали в правительство письмо. предложив другие участки подальше от рек, но находящиеся в госсобственности. Они нашли два варианта: расположить свалки в Тогучинском и Коченевском районах.

Напомним, в декабре 2021 года жители Новосибирской области просили губернатора не строить возле сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово свалку, опасаясь, что речка, лес и населенные пункты будут заражены вредными выбросами.

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