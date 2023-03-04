В Новосибирске рыбак ищет владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей

Сибиряк нашел дорогие часы на берегу реки. Фото: предоставлено Владимиром.

Рыбак из Новосибирска ищет владельца дорогих часов из Швейцарии. Дорогое украшение он нашел на берегу Оби в районе Матвеевки.

— Кто-то рыбачил вдоль кромки. Часы дорогие, по номеру пробил в инете, настоящие - Швейцария, цена порядка 45 тысяч рублей. На обратной стороне гравировка. Когда фоткал — стояли, в тепле начали идти, наверное, замёрзли. Отдам хозяину, — написал он в группе «Рыбалка в Новосибирске».

В комментариях отметили, что мужчина занизил стоимость часов, и настоящая цена — никак не меньше 100 тысяч рублей.

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